Nur 10 Kilometer zu schnell : Mittelfinger kostet BMW-Fahrer 1200 Euro

Ein Fahrer wurde in Deutschland für eine kleine Geschwindigkeitsübertretung schwer bestraft – weil er seinen Mittelfinger in die Radarkamera gehalten hat.

Blitzer fangen ab und zu kuriose Aufnahmen ein: Dieser Radfahrer wurde am 1. Mai 2018 in der Stadt St. Gallen in einer 30er-Zone geblitzt.

Ein BMW-Fahrer zeigte dem Blitzer seinen Stinkefinger – am 8. Februar 2022 kassierte er dafür eine Strafe in Höhe von 1200 Euro.

Das Amtsgericht in Ratingen, einem Vorort von Düsseldorf, hat am Dienstag eine Strafe in Höhe von 1200 Euro gegen einen Autofahrer verhängt – wegen Beleidigung. Der Fahrer war im Januar letzten Jahres geblitzt worden, als er in seinem BMW mit 60 statt den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde über die Mettmanner-Straße gefahren war. Doch nicht diese «kleine» Geschwindigkeitsübertretung führte zur exemplarischen Strafe, sondern die Tatsache, dass der Fahrer seinen Mittelfinger zielgerichtet in die Radar-Kamera hielt, als er in überhöhtem Tempo vorbeifuhr.