Mittelmeer: Zwei Jetski-Fahrer von algerischer Küstenwache erschossen

Zwei Jetski-fahrende Touristen sind nach Berichten marokkanischer Medien von der algerischen Küstenwache erschossen worden, als sie offenbar die Seegrenze zwischen beiden nordafrikanischen Mittelmeerländern passierten. Die beiden Franzosen Bilal Kissi und Abdelali Merchouer, die außer dem französischen auch den marokkanischen Pass besaßen, seien unter Beschuss geraten, nachdem sie vor dem bei Touristen beliebten nordmarokkanischen Ferienort Saidia an der algerischen Grenze falsch abgebogen seien, berichtete die Nachrichtenwebsite Le360 am Donnerstag unter Berufung auf einen Zeugen.

Ein dritter französisch-marokkanischer Tourist namens Smaïl Snabé wurde demnach von der algerischen Küstenwache verhaftet. Er sei am Mittwoch dem Staatsanwalt vorgeführt worden, berichtete Le360 unter Berufung auf «übereinstimmende Quellen».

Treibstoff ausgegangen

Laut Le360 bestand die Gruppe am Dienstag aus vier Männern. Alle waren demnach auf Jetskis unterwegs. «Wir hatten uns verirrt», zitierte die marokkanische Webseite Al Omk den Bruder von Bilal Kissi, Mohamed Kissi. Demnach war ihm und seinen Begleitern der Treibstoff ausgegangen. «Wir wussten, dass wir in Algerien waren, weil ein schwarzes algerisches Schlauchboot auf uns zukam» und die Menschen an Bord «auf uns schossen», sagte er.