Tragödie: MMA-Kämpferin Victoria Lee (18) ist tot 

Fassungslosigkeit in der Kampfsportwelt: Victoria Lee (18) ist tot. Die Fighterin aus Hawaii starb am 26. Dezember. Das bestätigt nun ihre trauernde Schwester Angela Lee rund zwei Wochen später. Die Todesursache und die genauen Umstände des Ablebens geben die Familie der Sportlerin dabei nicht bekannt.

Die ältere Schwester schreibt: «Am 26. Dezember 2022 hat unsere Familie etwas erlebt, was keine Familie durchmachen sollte. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Unsere Victoria ist verstorben.» Und weiter: «Wir werden sie vermissen. Mehr als alles andere auf der Welt. Unsere Familie wird nicht mehr dieselbe sein. Das Leben wird nie mehr dasselbe sein. Sie ist zu früh gegangen und wir sind völlig mitgenommen.»

Victoria hätte am 13. Januar in der One-Championship ihren vierten Fight absolvieren sollen. Sie erlebte nach ihrem Einstieg mit nur 16 Jahren einen steilen Aufstieg in der Kampfsportszene – entschied ihre ersten drei Kämpfe jeweils für sich. Auch ihre Geschwister Angela und Christian sind erfolgreiche MMA-Fighter.