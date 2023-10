MMA: Nur noch ein Schritt fehlt «Luxemburger» Isakov zur UFC

LAS VEGAS/LUXEMBURG – Der aus Arlon stammende MMA-Fighter Issa Isakov tritt in der Nacht auf Mittwoch für Luxemburg in Las Vegas ins Octagon. Sein Ziel: die Teilnahme an der UFC.

Issa Isakov (links) kämpft um ein Ticket für die UFC.

Der luxemburgischen MMA-Szene steht eine große Woche bevor. Während Yann Liasse am kommenden Samstag in Dublin kämpft, wird der für das Großherzogtum antretende Belgier Issa Isakov aus Arlon in der Nacht auf Mittwoch sein Können im mystischen Las Vegas unter Beweis stellen.

Dort will sich der in Luxemburg trainierende Athlet einen Platz in der prestigeträchtigen UFC, der weltweit größten Organisation im Mixed Martial Arts, sichern. Im Rahmen der Dana White's Contender Series kämpft er gegen den US-Amerikaner Marquel Mederos und könnte durch einen Sieg ins UFC-Octagon eintreten.

Ein Sieg wäre historisch für Luxemburg

Isakovs Trainer Miomir Vujovic macht die Bedeutung des Kampfes klar: «Das wäre historisch für Luxemburg.» Viermal infolge blieb der Belgier jüngst ungeschlagen, trifft dabei aber auf einen nicht weniger erfolgsverwöhnten Kontrahenten, der in den vergangenen acht Kämpfen lediglich eine Niederlage einstecken musste.

Isakov selbst gibt sich optimistisch: «Ich werde alles tun, um zu gewinnen, und ich werde alles tun, um einen Typen aus der Kleinstadt Arlon in die UFC zu bringen.» Womöglich hat ihm in der Vorbereitung niemand Geringeres als der schwedische UFC-Star Khamzat Chimaev unter die Arme gegriffen. Die beiden sind zumindest enge Vertraute. Auch die Buchmacher scheinen an Isakov zu glauben. Anbieterübergreifend fallen die Quoten regelmäßig positiv aus.

Am Wochenende steht dann der nächste große Moment für die Luxemburger Kämpfer bevor. Yann Liasse kehrt bei den Cage Warriors, der viertgrößten Organisation der Welt, gegen den ehemaligen UFC-Fighter Waliser Mason Jones ins Octagon zurück. Im April dieses Jahres hatte er gegen den Engländer George Hardwick in der ersten Runde verloren.