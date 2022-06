Lynchmord in Mexiko : Mob verbrennt politischen Berater bei lebendigem Leib

Die Menschenmenge hatte das Opfer namens Daniel Picazo beschuldigt, Kinder entführen zu wollen. Sie zerrten ihn aus einem Polizeiauto und schleppten ihn auf einen Sportplatz.

In Chatgruppen hatten sich Gerüchte verbreitet, der 31-Jährige würde Kinder entführen wollen.

Ein Mob hat in Mexiko einen Mann (31) bei lebendigem Leib verbrannt. «Das ist keine Gerechtigkeit, sondern Barbarei», erklärte die Gemeindeverwaltung von Huachinango im Bundesstaat Puebla am Sonntag. Die Menschenmenge hatte Daniel Picazo – einen früheren Berater des mexikanischen Parlaments – beschuldigt, Kinder entführen zu wollen.

Die Polizei war machtlos

Polizisten hatten noch versucht, den 31-Jährigen in einem Streifenwagen in Sicherheit zu bringen – der Mann wurde jedoch aus dem Auto gezogen und die etwa 200 Teilnehmer hinderten die Polizisten daran, ihm zu Hilfe zu kommen. Der Mob schleppte das Opfer auf den Sportplatz, übergoss ihn mit Benzin und zündete ihn an. Auch der Lieferwagen des Manns wurde verbrannt.