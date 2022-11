Luxemburg: Mobbing am Arbeitsplatz bleibt ein Problem

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres haben sich 29 Angestellte der Privatwirtschaft über Mobbing am Arbeitsplatz beschwert. Das gab das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt ITM («Inspection du travail et des mines») auf Anfrage von L'essentiel an. Damit bewegt sich die Zahl in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr, damals waren es 39 Personen. Hinzu kamen 394 Informationsanfragen zum Thema. Im Verlauf des vergangenen Jahres waren 561 Vorgänge hierzu angelegt worden.