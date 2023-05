Schwere Anschuldigungen: Mobbing und Gewalt? Til Schweiger steht im Kreuzfeuer

Ein Bericht des «Spiegel» lässt den Schauspieler und Regisseur sowie die Filmindustrie in keinem guten Licht dastehen. Til Schweiger lässt dementieren, Nora Tschirner stärkt die mutmaßlichen Betroffenen.

Til Schweiger soll an Filmsets eine Stimmung der Angst erzeugt haben. Clara Margais/dpa (Archiv)

«Keinohrhasen», «Kokowäh» und aktuell die Fortsetzung zu «Manta Manta»: Til Schweiger ist für große Filmproduktionen bekannt. Nun dominieren jedoch Negativschlagzeilen die Berichterstattung über den 59-Jährigen. Das Magazin Der Spiegel hat nach eigenen Angaben mit mehr als 50 Personen aus dem früheren und aktuellen Umfeld gesprochen, die von Mobbing, Ausfälligkeiten, desaströsen Drehbedingungen und sogar Gewalt am Set berichten.

Schweiger soll bei «Manta Manta – Zwoter Teil» regelmäßig alkoholisiert am Set aufgetaucht sein. Über Funk habe man sich vor ihm gewarnt. An einem bestimmten Tag informierten sich die Mitarbeiter wohl, man solle ihm aus dem Weg gehen und nicht in die Augen schauen. Schweiger sei an diesem Drehtag getorkelt und aggressiv gewesen.

Ein Mitarbeiter der Produktionsfirma Constantin Film habe ihn wegen seines Zustandes nicht durchgelassen, dann sei ein «Gerangel» entstanden, heißt es im Bericht. «Schweiger sei ausgeflippt: Er habe getobt, gebrüllt, er werde den Angestellten ‹kaputt› hauen. Dann soll Til Schweiger dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Crewmitglieder seien laut Zeugen dazwischengegangen und hätten Schweiger festgehalten», wird die Situation im Spiegel geschildert.

Dementi von Anwälten und Produktionsfirma

Laut der erwähnten Zeugenberichte (Spiegel+-Artikel), waren zu viel Alkohol, Ausraster – selbst Kinderschauspielern gegenüber – und Erniedrigungen, beispielsweise bei unerfahrenen Komparsen, keine Seltenheit, und das nicht nur bei «Manta Manta». Eine Schauspielerin wird wie folgt zitiert: «Im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht an den Sets von Til Schweiger.»

Ein weiteres Problem waren nach Zeugenangaben systematische Arbeitsschutz- und Arbeitszeitverletzungen: Wegen des Drucks soll es auch zu Unfällen gekommen sein. Durch die Abhängigkeiten im Filmgeschäft hätten viele der Interviewten jedoch Angst, sich offen gegen den Regisseur zu stellen. Er könne Karrieren fördern und beenden, heißt es. Zudem genieße er einen «Freifahrtschein».

Nicht nur der Beschuldigte selbst wies die Vorwürfe über seine Anwälte zurück, auch Constantin Film dementierte: Am Set von «Manta Manta 2» hätten weder Druck noch Angst geherrscht. «In Wirklichkeit war die allgemeine Stimmung während der Dreharbeiten ganz überwiegend überdurchschnittlich positiv», so das Zitat. Constantin bestätigte wohl Unfälle am Set, diese hätten aber nichts mit «angeblichen Überschreitung von Arbeitszeiten oder einer sonstigen Verletzung von Arbeitsschutzvorschriften (...) zu tun».

Beistand von Nora Tschirner

Wenige Stunden nach der Berichterstattung am Freitag hat sich Nora Tschirner in einem Statement zu Wort gemeldet. Die 41-Jährige spielte in Schweigers Kinohits «Keinohrhasen» und «Zweiohrkücken» jeweils die Hauptrolle. Zu den erwähnten Missständen hat sie eine klare Meinung: «Sehr sehr viele Leute haben sich dem ‹Spiegel› anvertraut und über Zustände der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als null und nichtig erklärt werden. Ich muss sagen: Ich habe da keinen Bock mehr drauf.»

Sie sagt: «Für jeden in der Branche ist es seit Jahrzehnten ein offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen.» Die Einstellung der Verantwortlichen, «Ne, ne, ist alles cool», statt Vorwürfen auf den Grund zu gehen, sei höhnisch gegenüber den mutmaßlichen Betroffenen. Sie ignorierten damit «den Mut der Leute, die sich das in ihren Positionen überhaupt nicht leisten können, ihren Namen zu sagen und ein Fass aufzumachen […] Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.»