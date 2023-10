Mobilität: Auf dem Skateboard in Richtung sanfte Mobilität

Das Longboard erobert wie das Skateboard Luxemburgs Straßen.

Die spätsommerliche Sonne flutet am späten Montagvormittag den Boulevard Royal in der Hauptstadt. Fußgänger flanieren, Autos halten an einer Ampel, die Tram fährt einsam auf ihrer Schiene und Fahrräder – elektrisch oder klassisch – versuchen ihren Platz im Großstadtdschungel zu verteidigen. Mitten unter all die unterschiedlichen Mobilitätsformen mischt sich aber auch ein moderner Klassiker: das Skateboard.

Das «Rollbrett» erlebt aktuell sein Comeback. Ein Vertreter des Skateboardclubs Luxemburg erklärt gegenüber L'essentiel: «Seit der Pandemie hat die Zahl der Skateboardfahrer stark zugenommen.» Genau beziffern lässt sich dieser Anstieg kaum, jedoch bestätigen Fachhändler das gestiegene Interesse an den «Langbrettern».

Umweltfreundlich, praktisch, sportlich und kostengünstig – mit seinen Eigenschaften liegt das Gefährt absolut im Trend und es ließe sich durchaus diskutieren, ob das Skateboard nicht vielleicht die ideale Alternative für Mobilität in Zeiten von Inflation, Energie-und Klimakrise ist. Sein Vorteil liegt auf der Hand. Nahezu überall sei es einsetzbar, so der Vertreter des Clubs.

Wie sind Deine Skateboard-Erfahrungen? Ich bin aus der Halfpipe nicht wegzukriegen. Früher bin ich ganz gerne gefahren, aber ich trau mich nicht mehr. Das war noch nie mein Ding. Was ist ein Skateboard?

Hinzu kommen die vergleichsweise günstigen Anschaffungskosten von 50 bis 200 Euro. Das breitere und im Handling einfachere Longboard kann bis zu 500 Euro kosten. Oft sind die Stücke in Kirchberg anzutreffen, wie ein anderer begeisterter Skater erklärt. Was er fast ein wenig bedauert: er hat sich für eine moderne Variante entschieden, mit elektischer Unterstützung. Die Geschwindigkeit seines Bretts kann er ganz hightechmäßig mit einer Fernbedieung regulieren.

Dies schockiert vielleicht all jene, die in den vergangenen Jahren wenig mit dem Sport, der eigentlich ein Lifestyle ist, zu tun hatten. Der Fortschritt macht auch nicht vor Tony Hawks Fortbewegungsmittel halt. Dennoch gibt es weiterhin einige Puristen, viele nun in ihren Vierzigern, die ihre Passion nun an den Nachwuchs weitergeben. Wie der Skateboardclub bestätigt wird die Zielgruppe immer jünger, das Interesse unter den Sieben- bis Fünfzehnjährigen wächst.

Zwar sei das Land Luxemburg aufgrund seiner geografischen Begebenheiten mit vielen Höhen und Tälern nicht unbedingt der idealste Ort zum Skaten, aber in Sachen Toleranz durch die Öffentlichkeit hat sich in den vergangenen Jahren immerhin etwas getan. Das Skateboard ist Teil des öffentlichen Bildes geworden – wenn auch nicht in erster Linie als Verkehrsmittel, sondern in Skateparks. Für die Mobilität bleibt die Frage zu klären, wo es fahren soll. Schneller als Fußgänger, aber langsamer als Radfahrer muss es seinen Platz im Straßenverkehr erst noch finden.