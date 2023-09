Mobilität: Luxemburg und Trier wollen Anschluss an den Bahn-Fernverkehr

Die Städte Trier und Luxemburg sollen wieder besser an den Fernverkehr der Bahn angebunden werden. Dazu wollen Politiker am Freitag (13.00 Uhr) in Trier eine Erklärung unterzeichnen, in der entsprechende Wege aufgezeigt werden. Erwartet werden unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Vizepremierminister sowie Mobilitätsminister von Luxemburg, François Bausch.