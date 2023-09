Mobilitätsumfrage: E-Mobilität spaltet ACL-Mitglieder

Nicht mehr lange bis Luxemburg wählen geht. Angesichts des Termins am 8. Oktober hatte der Automobilclub eine Mitgliederbefragung bezüglich deren Erwartungen im Bereich Mobilität durchgeführt. Für den ACL-Präsidenten teils mit überraschenden Ergebnissen. «Ich hätte nicht gedacht, dass unsere Mitglieder in Bezug auf die Entwicklung der Elektromobilität so gespalten sind», sagte Yves Wagner bei der Präsentation am Dienstag.