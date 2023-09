Mobilitätswende : Zwei Milliarden fließen in die Straßen, eine in die Tram

LUXEMBURG – François Bausch hat in puncto Mobilität viel vor und will bis 2035 insgesamt drei Milliarden investieren, um Süden und Hauptstadt effizienter zu verbinden. Wie das Geld aufgeteilt werden soll, hat er am heutigen Mittwoch verraten.