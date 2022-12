London : Modedesignerin Vivienne Westwood verstirbt im Alter von 81 Jahren

Mode-Rebellin Vivienne Westwood ist am 29. Dezember 2022 in London gestorben.

Die englische Mode-Rebellin Vivienne Westwood ist tot. In einer Erklärung auf Twitter teilte ihr Modehaus mit, dass sie «friedlich und umgeben» von ihrer Familie in Clapham, im Süden Londons, gestorben sei.

Westwood wurde in den 1970er Jahren mit ihren androgynen Designs, ihren Slogan-T-Shirts und ihrer respektlosen Haltung gegenüber dem Establishment in der Modeszene berühmt. Sie gilt als Wegbereiterin des Punk in der Modebranche. Gemeinsam mit Malcolm McLaren, dem Manager der Punkband Sex Pistols, führte sie eine Boutique in der Londoner King’s Road.