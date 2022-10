Social-Media-Fail : Model fliegt hochkant aus Fitnessstudio

«Ich wurde aus meinem kleinen Fitnessstudio in meiner Heimatstadt geworfen, in dem ich seit sechs Jahren Mitglied bin, weil ich ‹geschmacklose› Instagram-Fotos gemacht habe», erklärte das Model auf Twitter. Der Tweet zeigte auch eines der Fotos, auf dem sie in der Umkleide ihres ehemaligen Studios zu sehen ist.