Bursche wirbt für BH : Model-Mann hat die Brüste schön

Das hat noch keiner geschafft: Androgyn-Model Andrej Pejic wirbt für Push-up-BHs – dabei hat der Australier eigentlich gar keine Oberweite.

Dieser Mann ist heißer als manche Frau. Und schnuppert jetzt an der Sensation: Andrej Pejic wirbt als erster Mann für ein Lingerie-Unternehmen und präsentiert für eine niederländische Firma Push-up-BHs.

Ein Mann wirbt für die Verhüllung der erotischsten Körperteile der Frau. Wie das bloß gehen mag, so ganz ohne weibliche Rundungen? Im Slogan klärt der Kunde auf. Der besagte BH soll die Oberweite um zwei Körbchen größer machen. Natürlich ist diese Vergrößerung aus dem Nichts kein magischer Vorgang, sondern offensichtlich der hübsche Effekt von Polstereinlagen. Bald eine «richtige» Frau?

Doch der Australier hat noch ganz andere Ambitionen: Pejic will in Heidi Klums Fußstapfen treten. Laut «Daily Telegraph» wünsche er sich nichts sehnlicher als für «Victoria's Secret» über den Laufsteg zu gehen. Und so habe er schließlich bereits über eine Geschlechtsumwandlung nachgedacht. Die Entscheidung für den passenden BH dürfte Pejic wohl leichtfallen.