Dänemark : Model steigt in Auto – Polizei findet Leiche im Wald

Eine 22-Jährige feierte mit ihren Freunden das Ende aller Corona-Regeln. Auf dem Heimweg stieg sie in ein Auto. Seitdem galt sie als vermisst.

Der Mord an der 22-jährigen Mia Skadhauge Stevn schockiert Dänemark. Die angehende Krankenpflegerin galt seit vergangenem Sonntag als vermisst, nach tagelanger Suche fand die Polizei ihre wohl zerstückelte Leiche in einem Wald bei Aalborg.

Stevn war in der Nacht zum Sonntag mit Freunden in Bars und Clubs im Zentrum von Aalborg im Nordjütland unterwegs gewesen. Die Gruppe freute sich, wie wohl alle anderen jungen Leute im Land, dass alle Corona-Beschränkungen aufgehoben worden waren und man wieder die ganze Nacht feiern konnte.

Auto hielt an, Mia Skadhauge Stevn stieg ein

Um 6.02 Uhr am Sonntagmorgen verabschiedete sich Stevn von ihren Freunden und ging zu Fuß Richtung Westen. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen die junge Frau um 6.09 Uhr in der Nähe der Ausgehmeile stehen, die Polizei vermutet, dass sie dort auf einen Bus gewartet habe, um nach Hause zu fahren.

400 Hinweise in Rekordzeit ausgewertet

Nach einer groß angelegten Suchaktion entdeckte die Polizei am Donnerstag Körperteile in dem Wald Dronninglund Storskov. Schon zu diesem Zeitpunkt vermutete die Behörde, dass es sich um Überreste der jungen Frau handelte. Mittlerweile bestätigten Rechtsmediziner die Identität des Opfers.

Die Polizei geht davon aus, dass Mia Skadhauge Stevn einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Behörde appellierte an die Bevölkerung, Hinweise, Bilder und Videos einzureichen, um das Auto, in das Mia eingestiegen war, zu identifizieren. In Rekordzeit wurden 400 Dateien ausgewertet - am Mittwoch nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 36 Jahren fest.