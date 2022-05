Zum ersten Mal : Model zeigt ihre Kaiserschnittnarbe in «Sports Illustrated»-Magazin

Kelly Hughes (42) ist Model und Mutter – die Geburt ihres Sohnes hat Spuren hinterlassen. Die ikonische Bademode-Ausgabe der «Sports Illustrated» setzt diese Narbe bewusst in Szene.

In der Ausgabe, die am 19. Mai in den USA erscheint, ist auch Karina Scott (38) abgebildet. Sie ist das erste Model, das es schwanger in die jährliche Bademode-Ausgabe von «Sports Illustrated» geschafft hat.