Vor über 16 Jahren verschwunden: Modelträume und über eine halbe Mio. Insta-Follower – so tickt die «polnische Maddie»

Eine junge Frau aus Polen behauptet auf Instagram , sie sei das vor 16 Jahren in Portugal verschwundene Mädchen Maddie McCann. In einzelnen Posts versucht Julia Faustyna zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt. Der Account iammadeleinemcann hat mittlerweile mehr als eine halbe Million Followerinnen und Follower.

Dort schreibt sie unter anderem, dass ihre Familie nie über ihre Vergangenheit gesprochen habe. Sie selbst möge sich an eine schwere Kindheit und sexuellen Missbrauch durch einen ihr fremden Mann erinnern. Die Übergriffe hätten sie traumatisiert. Sie leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung und Depressionen und sei deswegen in Therapie. Auch Erinnerungen an Ferien «an einem warmen Ort» habe sie, wie sie weiter schreibt. Genaue Details wisse sie aber nicht.