Mikro noch an : Moderator Hartwich lästert live über RTL

«Dschungelcamp»-Moderator Daniel Hartwich beschwerte sich vor laufenden Mikros über den Sender RTL. Die Zuschauer bekamen alles mit.

Hartwich regt sich auf: «Ich raff das nicht»

In der besagten Szene hört man, wie Hartwich sich darüber aufregt, dass während des Dschungelcamps plötzlich «RTL Direkt» im Fernsehen läuft: «Das wird mir ein ewiges Rätsel sein, wie man sowas timt. Und was eigentlich diese Menschen in der Sendeabwicklung und so weiter machen, das werde ich in meinem Leben nicht verstehen. Beim Radio verstehe ich das, beim Fernsehen raff ich’s nicht.»