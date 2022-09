Julie Chin: Moderatorin erleidet während Sendung einen Schlaganfall

Julie Chin ist US-Nachrichtensprecherin des regionalen Fernsehsenders 2 News Oklahoma. Am vergangenen Samstag setzte sie gerade zu einer Moderation über die geplante Nasa-Mondmission Artemis an, als sie plötzlich ins Stocken geriet. Immer wieder setzte sie aufs Neue an, bis sie schließlich die Livesendung abbrechen musste. «Es tut mir leid, irgendwas stimmt heute Morgen nicht mit mir», sagte sie und gab an ihre Wetterkollegin ab. Diese sprach ihr noch gut zu und beteuerte, dass alle wohl solche Tage kennen würden. Doch dem war nicht so, wie sich inzwischen herausstellte. Die Journalistin erlitt vor der Kamera einen Schlaganfall.