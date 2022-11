Indonesische Tradition: Modeschau an G-20-Gipfel – Staatschefs entdecken Batik-Hemd

Der russische Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich in Batik …

Modeschau der Staatschefs am G-20-Gipfel auf Bali: Zahlreiche Politiker präsentierten sich im traditionellen indonesischen Batik-Look, so wie hier der neue britische Premier Rishi Sunak.

Derzeit findet auf Bali das 17. Gipfeltreffen der G-20-Staaten statt. Weil Indonesien dieses Jahr den Vorsitz innehat, findet der Gipfel vom 15. bis 16. November auf der indonesischen Insel Bali statt, Präsident Joko Widodo leitet das Treffen. Zahlreiche der Staatschefs gewandeten sich beim festlichen Abendessen im Garuda-Wisnu-Kencana-Kulturpark nun in landestypische Batikhemden.

Der Auftritt des kanadischen Justin Trudeau im magentafarbenen Hemd soll dabei Beifall und Pfiffe der Journalistinnen und Journalisten ausgelöst haben. Der neue britische Premier Rishi Sunak löste mit einem roten, eng anliegenden Hemd gar noch mehr Begeisterung aus. Selbst der per Video zugeschaltete Elon Musk zeigte sich in Batik. Der deutsche Kanzler Scholz und der französische Premier Macron verzichteten hingegen auf den einheimischen Look, Joe Biden ließ das festliche Essen ausfallen.