Modetrend: Prinzessin Kate macht's vor – Nadelstreifen sind zurück

Ein Klassiker hat sich wieder zurück in die Mode-Herzen gekämpft. Die guten alten Nadelstreifen sind derzeit nahezu überall zu finden – und das sowohl bei der Damen- als auch bei der Herrengarderobe . Überwiegend sieht man sie in edlen und schicken Anzug-Looks, aber auch im Alleingang machen die Nadelstreifen viel her.