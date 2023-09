Modischer Schuh: Kim Jong-un trägt den Sommertrend der It-Girls

via REUTERS

Der nordkoreanische Staatschef wählt für den Feiertag der Marine in Pjöngjang außergewöhnliche Schuhe.

Zum Feiertag der Marine in Pjöngjang trägt Kim Jong-un zu seinem beigen Anzug ein Paar graue Fischersandalen. Der Schuh ist schon länger im Trend und ist laut der Vogue «der einzige Schuh, den Du diesen Sommer brauchst».

Der nordkoreanische Staatschef besucht das Marinekommando der Armee zum Tag der Marine in Nordkorea.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der nordkoreanische Staatschef in den Sandalen zeigt. Schon im Oktober 2021 griff Kim Jong-un zum trendigen Schuhwerk.

Für den Besuch der Ausstellung für Verteidigungsentwicklung in Pjöngjang trägt der Diktator die Schuhe erneut.

Fischersandalen finden sich nicht nur an den Füßen von Kim Jong-un, sondern besonders auch von Fashion-Fans.

Ob sich Kim Jong-un mit seinen Schuhen tatsächlich größer wirken lässt oder sich seiner modischen Schuhwahl bewusst ist, ist nicht bekannt. John Everard, der von 2006 bis 2008 Großbritanniens Botschafter in Nordkorea war, sagt zum Guardian: «Wir wissen, dass Kim Jong-un die schönen Dinge des Lebens mag – Essen, Autos und so weiter, es ist also gut möglich, dass er auch modische Schuhe für sich entdeckt hat.»