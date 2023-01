Zum Tod von Lisa Marie Presley: «Möge sie in den Armen ihres Vaters Frieden finden»

Ihre Mutter «Priscilla Presley und die Presley-Familie sind schockiert und am Boden zerstört wegen des tragischen Tods ihrer geliebten Lisa Marie», hieß es in einer Erklärung der Familie. Lisa Marie sei «die leidenschaftlichste, stärkste und am meisten liebende Frau, die ich je gekannt habe», gewesen, schrieb Priscilla Presley in einer Erklärung, die auf der Website des Magazins People veröffentlicht wurde.