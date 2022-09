Iran: «Mögen sie die religiöse Diktatur zu Fall bringen»

Auf der Place Clairefontaine in Luxemburg kam es am Dienstag zu einer Demonstration.

«Wenn die islamische Revolution einschreitet, sind immer die Frauen in der Schusslinie», sagt Shamira G. mit Blick auf die Erhebung der Frauen in ihrer alten Heimat. 43 Jahre nach der islamischen Revolution und 18 Jahre nach ihrer Flucht hofft sie, dass ihre Landsleute das Mullah-Regime stürzen.

Shamira erklärt, dass die Stimme einer neuen Revolution von Teheran bis zu den anderen, großen Städten des Irans nie so stark gewesen sei. Die Tode derjenigen, die im Kugelhagel der Ordnungskräfte starben, verurteilt sie. Gleichzeitig, so Shamira, seien «diese Opfer» unvermeidbar. Ihre Angehörigen haben den Preis dafür bezahlt.

Selbst 5000 Kilometer von Teheran entfernt, verfolgt Shamiras Familie die Kämpfe. Was die politische Entwicklung in der Heimat angeht, ist die Diaspora in den Nachbarländern Belgien und Deutschland sogar noch gespaltener als im Großherzogtum selbst: «Es ist schwierig, die in Luxemburg lebenden Iraner zu mobilisieren. Manche davon halten noch immer zur Regierung, andere stehen auf Seiten des Schahs. Nicht zu vergessen die Mudschaheddin, die aber keine Alternative sind.

Am morgigen Donnerstag findet in der Luxemburger Hauptstadt, organisiert von der Verbindung Iranischer Studierender, eine Kundgebung zur Unterstützung der aktuellen Proteste statt. An der place Clairefontaine wird es von 18 bis 20 Uhr eine Mahnwache zu Ehren der Opfer des Regimes geben.

Das Thema heizt die Debatte in Europa an, während gleichzeitig in Teheran die Straßen brennen. Mehr als 75 Personen seien bereits ums Leben gekommen, so die in Oslo sitzende NGO Iran Rights Watch (IHR). Ob sie ihre Heimat je wiedersehen wird? Das hängt vom Erfolg der Proteste ab, weiß Shamira.