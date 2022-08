Luxemburg : Mögliche Herbst-Welle – was dann passiert, hängt von den Varianten ab

Aktuell scheint die Corona-Sommerwelle hinter Luxemburg zu liegen. Was im Herbst ansteht, ist bisher ungewiss. Die Experten-Gruppe zur Impflicht hatte eine neue Welle im Herbst als mögliches Szenario in Betracht gezogen. Ist Luxemburg darauf vorbereitet? «Wenn die Omikron-Variante BA.5 auch im Herbst noch vorherrschend ist, ist es vielleicht nicht notwendig, viel mehr zu tun als momentan», schreibt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage. «Wenn jedoch eine neue, ansteckendere und aggressivere Variante bis dahin auftaucht, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden».