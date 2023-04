Sensible Daten: Mögliche Quelle des Pentagon-Leaks scheint ausgemacht

Dieser Zettel, der von einem Rollenspieler namens «Dr. Trotzky» stammt, wurde in einem Paket mit Geheimdokumenten publiziert. Ob dies aus Versehen oder absichtlich geschah, ist unklar.

Getty Images via AFP

Der Urheber der jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente soll laut der «Washington Post» ein junger Mann sein, der auf einer US-Militärbasis gearbeitet hat. Er habe die brisanten Unterlagen zunächst als Abschriften mit einer von ihm geleiteten Chat-Gruppe auf der bei Videospielern beliebten Plattform Discord geteilt, berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf zwei Mitglieder der Gruppe. Der Mann sei ihnen als «OG» bekannt und habe erzählt, dass er auf einem Militärstützpunkt – wo er arbeitete – an die Dokumente gelangt sei.