Kathmandu : Mögliche Ursache für Flugzeugabsturz in Nepal bekannt

Am 15. Januar 2023 stürzte in Nepal ein Flugzeug der Yeti Airlines ab. 72 Menschen verloren ihr Leben. Die Auswertung der Flugdaten bringen die mögliche Absturzursache hervor.

Bei dem Mitte Januar abgestürzten Flugzeug in Nepal mit 72 Toten hatten beide Triebwerke keine Leistung. Der Pilot habe dies zweimal erwähnt, als die Flugsicherung die Landefreigabe gegeben habe. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung des Flugdatenschreibers und des Aufzeichnungsgeräts für Stimmen im Cockpit hervor. Durchgeführt wurde sie von der Flugunfall-Untersuchungskommission des nepalesischen Zivilluftfahrtministeriums.

Bei dem Flieger waren beide Triebwerke im sogenannten Feather-Modus, was den Absturz ausgelöst haben könnte. Beim Feather-Modus ist das Propellertriebwerk während des Fluges aus. Normalerweise wird nur ein Triebwerk in diesen Modus gestellt – und zwar dann, wenn es ausfällt , weil es in diesem Fall nur wenig Luftwiderstand erzeugt. Ob beide Triebwerke wegen eines menschlichen oder technischen Fehlers deaktiviert wurden, war zunächst unklar.