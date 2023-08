«Möglicher sexueller Übergriff»: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Verbandsboss Luis Rubiales

So begann alles: Rubiales küsst Hermoso.

Die spanische Staatsanwaltschaft hat nach der Kuss-Attacke auf Nationalspielerin Jennifer Hermoso Vorermittlungen gegen Fußball-Verbandschef Luis Rubiales angekündigt. Sie werde untersuchen, ob es sich dabei um einen «sexuellen Übergriff» handeln könnte, teilte die Staatsanwaltschaft des höchsten Strafgerichts am Montag mit.

Die Staatsanwaltschaft rief Weltmeisterin Hermoso auf, sich binnen der nächsten 15 Tagen mit ihr in Verbindung zu setzen, um sich über ihre Rechte als Opfer zu informieren und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

Rubiales, Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF, hatte nach dem WM-Triumph der Spanierinnen in Sydney am 20. August vor den Augen eines Millionen-Publikums Hermosos Kopf mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Das übergriffige Verhalten hatte international Empörung ausgelöst. Am Samstag suspendierte der Fußball-Weltverband Fifa den 46-Jährigen für zunächst 90 Tage. Seit Montagmittag berät das spanische Sportgericht TAD zudem über eine von der Regierung beantragte weitere Sperrung des Verbandschefs.