Möglicher Umzug?: Die Fouer «wëll bleiwen, wou se ass»

Die Schueberfouer wurde in der vergangenen Woche endlich eröffnet und nimmt nahezu jeden Quadratzentimeter des Glacis ein. Selbst die Straße und Straßenbahnschienen sind vor dem traditionellen Jahrmarkt nicht sicher und so bestimmt ein dichtes Gedränge die «Gassen» der Fouer. Ein Gedränge, an dem immer neue Schausteller partizipieren möchten, aber teilweise «aus Platzmangel» abgewiesen werden, so Patrick Goldschmidt, der für Feste und Märkte zuständige Schöffe der Hauptstadt.