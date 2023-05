Israel: Mönchsrobbe Julia ist der Star am Strand von Tel Aviv

Eine Mönchsrobbe mit dem Namen Julia hat in Israel Prominenten-Status. Das weibliche Tier tauchte am Freitag erstmals südlich der zentralen Strandgegend von Tel Aviv auf.

Eine Mönchsrobbe mit dem Namen Julia hat in Israel Prominenten-Status. Das weibliche Tier tauchte am Freitag erstmals südlich der zentralen Strandgegend von Tel Aviv auf. Am Dienstag hatte Julia an dem steinigen Strand neugieriges Publikum.

In Israel werden Mittelmeer-Mönchsrobben selten gesehen. Sie gelten als vom Aussterben bedroht. Einer Schätzung zufolge gibt es nur noch etwa 350 ausgewachsene Exemplare in freier Wildbahn. Die Tiere sind wegen der Jagd auf Robben, Fischerei und des Rückgangs ihres Lebensraums gefährdet.

«Das ist ein sehr seltenes Ereignis, dass eine Mönchsrobbe so lange an der Küste bleibt», sagte der Meeresbiologe Aviad Scheinin. Das Tier lege gerade sein Winterfell ab. Während dieses mehrtägigen Prozesses ruhe es sich an der Küste aus. Gelegentlich sei Julia auch im Meer schwimmen gegangen.

Die Gegend des Strands, an dem sich Julia ausruht, wurde von der israelischen Natur- und Park-Behörde abgezäunt. Freiwillige der Behörde beobachten das Tier aus der Distanz. Erkenntnissen von Forschern zufolge sei Julia in den vergangenen Jahren bereits in der Türkei und im Libanon gesehen worden, sagte Scheinin. Das Tier sei vermutlich rund 20 Jahre alt. «Ich forsche seit 20 Jahren zu Meeressäugetieren», sagte Scheinin. «Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich so etwas sehe, und ich kann deshalb nachts kaum schlafen.»