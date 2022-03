Multiresistente Keime : Möwen könnten Menschen gefährlich werden

Rund 20 Prozent der australischen Möwen sind mit gefährlichen Bakterien infiziert. Einige Keime seien bereits resistent gegenüber «wichtigen» Medikamenten.

Nach Angaben von Forschern der Murdoch University in Perth sind rund 20 Prozent der Silbermöwen in Australien mit multiresistenten Bakterien infiziert – Bakterien dieser Art können Krankheiten wie Harnwegsinfekte, Blutvergiftung oder Meningitis verursachen.

Die in der Fachzeitschrift «Journal of Antimicrobial Chemotherapy» veröffentlichte Studie der Forscher basiert auf Proben von 550 Silbermöwen. «Wir hatten nicht erwartet, so hohe Werte an multiresistenten Kolibakterien zu finden», sagte der Wissenschaftler Mark O'Dea am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.