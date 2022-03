Nach Drogentest : Mohn-Bagel gegessen – Baby weggenommen

Weil sie kurz vor der Geburt noch einen Bagel mit Mohnsamen gegessen hatte, wurde einer Mutter in den USA das Kind weggenommen: Sie war im Drogentest «durchgefallen».

«Als die Beamten bei meinem Haus erschienen und mir sagten, dass ich positiv auf Opiate getestet worden war, war ich schockiert. Ich musste fragen was Opiate sind und sie sagten mir, es sei eine Droge», so Mort in einer Erklärung gegenüber der ACLU.