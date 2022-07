Luxemburgs Campingplätze : Mondorfer Paar wagt sich auf Erkundungstour per Wohnmobil

«Wir haben alles, was man braucht, vor unserer Haustür. Die Schönheit unseres Landes ist atemberaubend». Die 46-jährige Sylvie aus Mondorf kann kaum aufhören, von der Schönheit der Sauer, die sich entlang des Campingplatzes «Bissen» in Heiderscheidergrund schlängelt, zu schwärmen. Zusammen mit ihrem Partner Steve hat die 46-jährige Mondorferin diesen Sommer die Campingplätze in Reisdorf, Consdorf und Heiderscheidergrund erkundet. Darüber hinaus machte das Paar auch einen Abstecher in die Niederlande und nach Monschau in Deutschland.