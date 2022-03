Nach der Hirn-OP : Monica Lierhaus moderiert wieder

Am Sonntag ist Monica Lierhaus vor die Kamera zurückgekehrt. Vor zwei Jahren lag die einstige «Sportschau»-Moderatorin noch im Koma.

Monica Lierhaus hat am Sonntag zum ersten Mal nach ihrer schweren Krankheit wieder eine Sendung moderiert. Sie war am Abend in der Sendung der ARD-Fernsehlotterie «Ein Platz an der Sonne» zu sehen.

Dort präsentierte sie die Gewinner der Woche und stellte eine soziale Einrichtung vor, die von der Fernsehlotterie unterstützt wird.