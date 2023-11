In der vergangenen Nacht ist gegen 1 Uhr ein Mann bei der Schweicher Polizei Dienststelle vorstellig geworden, um einen für ihn «seltsamen und länger zurückliegenden Sachverhalt» anzuzeigen. Der 59-Jährige habe Deko-Schwerter dabeigehabt, wie ein Polizeisprecher L'essentiel am Donnerstagmorgen berichtet: «Er äußerte den Verdacht, dass eine ihm unbekannte Person die Schwerter in seiner Wohnung anders drapiert habe, als er es gewohnt ist.»