Kult-Adventure : «Monkey Island» bekommt noch 2022 eine Fortsetzung

Die Fans überschlagen sich im Netz vor Freude: Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood ist zurück! Ron Gilbert, der Erfinder der Spielereihe, arbeitet mit seinem Team schon zwei Jahre an «Return to Monkey Island».

Das kultige Point-and-Click-Adventure «Monkey Island» bekommt doch noch eine Fortsetzung. Wie der Erfinder der Reihe, Ron Gilbert am Montag auf Twitter mitteilte, kommt «Return to Monkey Island noch in diesem Jahr. Auch wenn Gilbert noch nicht viele Details zum neuen Spiel genannt hat, ist die Freude bei den Fans riesig.