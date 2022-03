Strauss-Kahn-Film kommt : Monsieur Depardieu in der Sex-Falle

Der französische Schauspieler soll in einem Film über die Sex-Affäre des ehemaligen IWF-Chefs Dominique Strauss-Kahn die Hauptrolle spielen.

Gerard Depardieu 2010 an der Berlinale. (Bild: Keystone/AP/Hermann J. Knippertz)

Gerüchte, dass es einen Film über die Sex-Affäre Strauss-Kahn geben könnte, kursierten schon seit November. Doch jetzt bestätigte Regisseur Abel Ferrara («Bad Lieutenant», «Body Snatchers») gegenüber «Le Monde», dass er tatsächlich an einer Verfilmung des Skandals rund um Dominique Strauss-Kahn arbeitet. Das Drehbuch ist laut Filmemacher schon fertiggestellt. Im Streifen gehe es um «Politik und Sex», so Ferrara. Als Drehorte stehen Paris, Washington und New York fest.