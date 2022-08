15.000 Euro: Mont-Blanc-Besteiger sollen Kaution hinterlegen – für Bestattungskosten

Wer den höchsten Gipfel Europas erklimmen möchte, muss in Zukunft vielleicht schon davor tief in die Tasche greifen. Der Bürgermeister von Saint-Gervais-les-Bains, einer Gemeinde am Fuß des Mont Blanc, möchte, dass Bergbegeisterte vor dem Aufstieg 15.000 Euro hinterlegen. Jean-Marc Peillex möchte damit die Kosten von Bergung und Beerdigung decken, falls Personen auf dem Berg sterben würden, wie der Bürgermeister auf Twitter postete.