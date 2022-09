Verstümmelter Körper: Mont-Saint-Martin steht nach grausamem Fund unter Schock

Die Stimmung im Ort Mont-Saint-Martin war am Montagnachmittag bedrückend – in der Nähe des Einkaufszentrums «Les Bleuets» war eine nackte und verstümmelte Frauenleiche gefunden worden. Dutzende Neugierige fanden sich in der Nähe des Fundorts zusammen und äußerten sich fassungslos.

«Wir können es kaum glauben. Es ist sehr schockierend, dass so etwas in unserer Nähe passiert. Wir denken an die arme Frau und ihre Familie. Wie kann man so etwas tun?», sagt ein junger Mann, der angibt die sterblichen Überreste gesehen zu haben. Gefunden hatte den zugerichteten Körper gegen 13 Uhr ein 16-Jähriger. Er stand unter Schock und wurde von der Feuerwehr versorgt. «Zuerst dachte er, sie sei eine Schaufensterpuppe», berichtet ein anderer Zeuge. «So etwas haben wir noch nie gesehen. So etwas erinnert an die Kartelle in Südamerika», meint er.