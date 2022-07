Luxemburg : Mopedfahrer crashte frontal in ein entgegenkommendes Auto

DÜDELINGEN – Mit schweren Verletzungen musste ein Mopedfahrer am Dienstag ins Krankenhaus gebracht werden. Er war in die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Fahrzeug kollidiert.

In Düdelingen ist am Dienstagabend ein Mopedfahrer schwer verunglückt. Gegen 20.30 Uhr geriet er an der Soibelkaul in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.