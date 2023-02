ZDF-Sendung : Mord in Trierer Bordell Thema bei «Aktenzeichen XY»

Der Mord an einer Prostituierten aus dem Jahr 1994 in Trier ist am morgigen Mittwoch (1. März) Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Die Ermittler hoffen auf neue Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters führen, wie die Kriminalpolizei Trier am Dienstag mitteilte.