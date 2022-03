Kanada : Mord vor laufender Webcam

Eine chinesische Studentin wurde in Kanada ermordet, als sie gerade über Webcam mit einem Freund chattete. Vor seiner Flucht wurde der Mörder von der Kamera erfasst.

Unbeabsichtigt wurde ein Mann zum Zeugen eines Mordes - und das, obwohl die Tat tausende Kilometer entfernt passierte. Eine chinesische Studentin wurde in Kanada höchstwahrscheinlich vor laufender Web-Kamera ermordet. Die 23-Jährige hatte gerade einen Webcam-Chat mit einem Freund aus China, als sie von einem Unbekannten angegriffen wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Stunden später wurde die Leiche der jungen Frau in ihrer Wohnung in Toronto gefunden. Nach Angaben der Ermittler liegt der Vorfall bereits mehrere Tage zurück. Demnach sprach die 23-Jährige Freitagnacht gerade per Computer mit ihrem Bekannten, als ein Mann an die Tür ihrer Kellerwohnung unweit der Universität von Toronto klopfte und die junge Frau bat, ihr Handy benutzen zu dürfen.