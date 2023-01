Luxemburg : Mann nach Randalen in Wohnung von Ex-Freundin festgenommen

Ein Gewaltakt zwischen einem ehemaligen Liebespaar im Norden des Landes hat die großherzogliche Polizei am gestrigen Donnerstag auf den Plan gerufen. Dabei ist ein Mann gegen 21:25 Uhr gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Partnerin eingedrungen, indem er die «Eingangstür eingetreten hat», wie es in der am Nachmittag veröffentlichten Mitteilung der Police Grand-Ducale heißt. Demnach habe der mutmaßliche Täter schon im Vorfeld gegenüber seiner Ex-Freundin – während eines Telefonats – Drohungen ausgesprochen, woraufhin diese die Wohnung noch vor Ankunft des Tatverdächtigen verlassen konnte. Nach Angaben der Polizei verwüstete der Mann im Folgenden die Wohnung der Frau und zerstörte große Teile der Einrichtung.