Drohbriefe : Gericht verhandelt Morddrohungen gegen Bettel und Lenert

LUXEMBURG – Ein 37-jähriger Mann steht am Mittwoch vor Gericht, weil er der Verfasser mehrerer Briefe mit Todesdrohungen sein soll. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Die gezielten Drohungen des Verfassers an Bettel und Lenert hatten im Juli 2021 begonnen. (Archivfoto)

Am Mittwoch muss sich ein Mann vor dem Bezirksgericht Luxemburg verantworten, weil er unter anderem Luxemburgs Premier Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert in Briefen mit dem Tode gedroht haben soll. Angeklagt ist laut dem «Luxemburger Wort» der 37-jährige Fernando T. aus Niederkorn.

Ende Juli des vergangenen Jahres waren in den jeweiligen Ministerien anonyme Drohbriefe eingegangen, die zudem ein bräunliches Pulver enthielten. In den Schreiben drohte der Verfasser mit dem «Verlust vieler Menschenleben» insbesondere «nahestehender Familienmitglieder» der Angeschriebenen. Anlass für den Verfasser war die damalige Corona-Politik und Überlegungen zur Impfpflicht. «Wenn es zur Impfpflicht kommt, habe ich keine Angst vor Ihnen oder davor, Menschenleben zu opfern», so ein Zitat des Briefes beim «Luxemburger Wort».