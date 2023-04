Luxemburg: Morddrohungen per Textnachricht – Verletzte Frau flüchtet vor Ex-Freund

Am Sonntagabend ist eine Frau vor ihrem gewalttätigen Ex-Freund geflüchtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Als die Frau am Montag auf der Polizeidienststelle erschienen sei, habe sie sichtbare Verletzungen aufgewiesen. Laut Polizei konnte sie sich aus dem Griff des Angreifers befreien und aus dessen Wohnung im Norden des Landes flüchten, nachdem dieser ihr gegenüber gewalttätig geworden sei und sie mit dem Tod bedroht habe.

Sogar auf der Polizeidienststelle habe die Frau noch Morddrohungen per Textnachricht erhalten. Nach einer landesweiten Fahndung hätten Beamte den Tatverdächtigen am Montagnachmittag in Mersch stellen können. Der Mann sitze derzeit in Untersuchungshaft in der Strafvollzugsanstalt in Sassenheim.