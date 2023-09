Mordfall in Pragsdorf: 14-Jähriger soll aggressiv zu Kindern gewesen sein

Joel war am 14. September mit schweren Stichverletzungen in einem Gebüsch entdeckt worden, nachdem die Eltern ihn als vermisst gemeldet hatten.

Im Fall des in Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern erstochenen sechsjährigen Joel ist ein Teenager festgenommen worden.

Der festgenommene Förderschüler aus Pragsdorf in Mecklenburg-Vorpommern sei in der Vergangenheit durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Kindern aufgefallen. Möglicherweise stehe die Tat damit im Zusammenhang, meinte am Dienstag auch Olaf Hildebrandt, Chefermittler der Mordkommission, vor Journalisten. Die Tat sei mit «derartiger Brutalität und Grausamkeit geführt worden, die einzigartig ist». Als Joel schwer verletzt gefunden worden sei, «da war ein Überleben nicht mehr möglich», so Hildebrandt.