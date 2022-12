Deutschland: Zeitweise Mordverdächtiger (25) aus Illerkirchberg begeht Suizid

Der mutmaßliche Täter (27) sei nach der Tat in die Wohnung des 25-Jährigen geflüchtet.

Nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg in Baden-Württemberg hat einer der zeitweise Verdächtigten Suizid begangen. Gegen den 25-Jährigen habe allerdings zuletzt kein Tatverdacht mehr bestanden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich nicht erhärtet. Er sei daher wieder freigelassen worden. Weitere Angaben zum Tod des Mannes wurden nicht gemacht.