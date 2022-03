In der Eifel verschwunden : Mordverdächtiger nach 29 Jahren festgenommen

Seit fast drei Jahrzehnten ist Lolita Brieger aus der Eifel verschwunden. Jetzt ist ihr mutmaßlicher Mörder festgenommen worden. Es ist ihr Freund von damals.

Fast 29 Jahre nach dem Verschwinden von Lolita Brieger aus der Eifel hat die Polizei ihren damaligen Freund wegen Mordverdachts festgenommen. Der 50-Jährige soll die damals 18-Jährige getötet haben, teilte die Trierer Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Zeuge habe im Zuge von neuen Ermittlungen berichtet, damals dem Täter bei der Beseitigung der Leiche geholfen zu haben. Dabei habe der 50-Jährige ihm gestanden, die junge Frau getötet zu haben. Der Tatverdächtige wurde am Freitag in Scheid (Kreis Vulkaneifel) gestellt, sagte Triers Leitender Oberstaatsanwalt Jürgen Brauer. Er habe bisher noch nichts zu den Vorwürfen gesagt.