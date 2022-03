Bei Cattenom : Mosel in Grenznähe verschmutzt

RETTEL – Die Mosel ist nahe der deutschen und luxemburgischen Grenze durch Kohlenwasserstoffe verschmutzt worden. Der genaue Ursprung ist laut Behörden noch nicht bekannt.

Um die Ölflecken an ihrer weiteren Ausbreitung zu hindern, sind Schleusen geschlossen und Absorptionssperren eingesetzt worden.

Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und Spezialisten für Biodiversität waren am Sonntag beim französischen Rettel, unweit der deutsch-luxemburgischen Grenze, im Einsatz. Der Grund dafür waren schimmernde Flecken, die auf der Mosel entdeckt worden waren. Nach Angaben der Präfektur Moselle stammt die Verschmutzung möglicherweise aus der Ableitungsstelle des Kernkraftwerks Cattenom und bestehe wahrscheinlich aus Kohlenwasserstoffen (Öl).

Laut der Internationalen Kommission zum Schutz der Mosel (IKMS) ist wegen der Verschmutzung der internationale Warn- und Alarmplan ausgelöst worden, um auch die luxemburgische und deutsche Seite schnell zu informieren. Aus Sicht des IKMS-Generalsekretärs, Daniel Assfeld, habe dies «bestens funktioniert». Auf französischer Seite seien bereits gestern die beiden Schleusen bei Koenigsmacker und Appach geschlossen worden, «damit sich die Verschmutzung nicht weiter in den Unterlauf ausbreitet», erklärt er am Montagnachmittag. Zudem seien Absorptionssperren eingesetzt worden. Der genaue Ursprung müsse noch von den französischen Behörden ermittelt werden.

Fischsterben sei bis am Vorabend nicht festgestellt worden, heißt es seitens der luxemburgischen Wasserwirtschaftsverwaltung. Auch auf das Trinkwasser gebe es keine Auswirkungen. «Deutsche und luxemburgische Behörden haben gemeinsam beschlossen, keine Maßnahmen an der Grenze zu ergreifen», so die Wasserwirtschaftsverwaltung.