Luxemburg : Mosel zeigte sich am Freitag weiß beschäumt

Jede Menge weißer Schaum ist am Freitag auf der Mosel geschwommen, wie das Wasserwirtschaftsamt (AGE) in einer Pressemitteilung schreibt. Ein Mitarbeiter habe vor Ort Proben entnommen, um die Ursache zu lokalisieren. Insbesondere unterhalb der Schleusen von Schengen und Grevenmacher sei der Schaum sichtbar gewesen.

Letztere führten das Phänomen auf einen natürlichen Abbauprozess von Pflanzen zurück: Etwa 30 Kilometer vor der Luxemburger Grenze sei eine Regulierung des Wasserstands in verschiedenen Becken durchgeführt worden. «Dies hat zur Folge, dass Grünalgen an die Oberfläche gelangen und einen weißen Schaum bilden, der sich in Richtung Luxemburg bewegt», heißt es in der Mitteilung. Dies sei kein erkennbares Risiko für den Fluss.